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Kayseri'de otomobilin ağaca çarpması sonucu 2'si bebek 8 kişi yaralandı

Kayseri'de otomobilin ağaca çarptığı kazada 2'si bebek 8 kişi yaralandı.

26.01.2020 01:08 | Son Güncelleme: 26.01.2020 01:40Kayseri'de otomobilin ağaca çarpması sonucu 2'si bebek 8 kişi yaralandı
'de otomobilin ağaca çarptığı kazada 2'si bebek 8 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 38 J 0587 plakalı otomobil, ilçesi Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan Ayşe A. (35), Şerife A. (40), Rabia A. (18), Elif A. (16), Mehmet G. (30), Kübra G. (26) ile 3 aylık M.K.G. ve 2 yaşındaki M.G. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yeşilhisar, Erdemli, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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