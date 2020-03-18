Kayseri'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
Kayseri"nin Talas ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralanırken, otomobillerden biri çarpışmanın etkisiyle takla attı.
18.03.2020 10:46 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:46
Kayseri"nin Talas ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralanırken, otomobillerden biri çarpışmanın etkisiyle takla attı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuruköprü Mahallesi yolunda meydana gelen trafik kazasında, 38 PT 123 plakalı otomobil ile 38 ABK 783 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 38 ABK 783 plakalı otomobil takla atarak, yoldan çıktı. Kazada, her 2 otomobilde bulunan Ahmet D. (46), Taşkın K. (45), Elif K. (74) ve Zahit K. (30) yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuruköprü Mahallesi yolunda meydana gelen trafik kazasında, 38 PT 123 plakalı otomobil ile 38 ABK 783 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 38 ABK 783 plakalı otomobil takla atarak, yoldan çıktı. Kazada, her 2 otomobilde bulunan Ahmet D. (46), Taşkın K. (45), Elif K. (74) ve Zahit K. (30) yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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