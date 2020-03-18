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Kayseri'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kayseri'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı Otomobil çarpmanın etkisiyle takla attı Kayseri"nin Talas ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralanırken, otomobillerden biri çarpışmanın etkisiyle takla attı.

18.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:45
Kayseri 'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Otomobil çarpmanın etkisiyle takla attı
KAYSERİ - Kayseri"nin Talas ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralanırken, otomobillerden biri çarpışmanın etkisiyle takla attı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuruköprü Mahallesi yolunda meydana gelen trafik kazasında, 38 PT 123 plakalı otomobil ile 38 ABK 783 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 38 ABK 783 plakalı otomobil takla atarak, yoldan çıktı. Kazada, her 2 otomobilde bulunan Ahmet D. (46), Taşkın K. (45), Elif K. ve Zahit K. yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler : Kayseri, Talas, 3. Sayfa

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