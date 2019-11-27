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Kayseri'de oyun konsolu dolandırıcılığına hapis cezası

KAYSERİ'de internet üzerinden oyun konsolu sattığı Faruk Y.'yi (40), ürünü göndermeyerek dolandırdığı suçlamasıyla tutuksuz yargılanan üniversite öğrencisi Süleyman A.'ya (23), 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verildi.

27.11.2019 17:27 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:27Kayseri'de oyun konsolu dolandırıcılığına hapis cezası

KAYSERİ'de internet üzerinden oyun konsolu sattığı Faruk Y.'yi (40), ürünü göndermeyerek dolandırdığı suçlamasıyla tutuksuz yargılanan üniversite öğrencisi Süleyman A.'ya (23), 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

2 Eylül'de bir alışveriş sitesinde Faruk Y., oyun konsolu ilanı gördü. İletişime geçtiği ve kendisini Hasan Ö. olarak tanıttığı kişi ile bin liraya anlaştı. Parayı gönderen Faruk Y., satın aldığı ürünün gelmemesi üzerine polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Kendisini Hasan Ö. olarak tanıttığı iddia edilen kişinin Süleyman A. olduğu belirlendi. İfadesi alınan Süleyman A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüpheli hakkında 'bilişim sistemleri kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Süleyman A., Denizli'den Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katılırken, mağdur Faruk Y. ise salonda hazır bulundu. Sanık Süleyman A. savunmasında, "Ben kendimi başka bir isim ile tanıtmadım, mesajlaşmada sahte T.C. kimlik numarası vermedim. Kargoda bir sıkıntı oldu, gönderemedim, daha sonra kendisine gönderdiği parayı iade ettim" diye konuştu.

Mahkeme başkanının İstanbul ve Niğde'de de hakkında soruşturma olduğunu hatırlatması üzerine sanık Süleyman A., "Bilmiyorum" cevabını verdi.

Mağdur Faruk Y. ise sanıktan şikayetçi olmadığını, zararının giderildiğini söyledi. Mahkeme heyeti Süleyman A.'ya, mağdurun zararının giderilmesi nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerince 1 yıl 1 ay 10 gün hapis, 540 TL adli para cezası verdi ve hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.



Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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