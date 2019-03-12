Kayseri
'de özel harekat destekli huzur uygulaması
Kayseri'de polis ekipleri, kent huzurunun sağlanması için özel harekat ekiplerinin desteğinde huzur uygulaması yaptı. Melikgazi
İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez
Melikgazi ilçesine bağlı Danişmentgazi, Selçuklu
ve Osmanlı mahallelerinde oluşturulan 10 kişilik ekiple huzur uygulaması yapıldı. Asayiş, özel harekat, trafik polislerinin katıldığı uygulamada durdurulan otomobiller didik didik arandı. GBT sorgusu yapılan sürücüler, trafik bakımından da inceledi. Haklarında yakalaması bulunan kişiler gözaltına alınırken, trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza kesildi.
Polis, Kayseri, Huzur, Güncel
Kaynak: DHA