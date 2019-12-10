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Kayseri'de patlayan elektrik trafosu yatak imalathanesini küle çevirdi

Kayseri'de elektrik trafosunun patlaması sonucu yatak imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

10.12.2019 22:45 | Son Güncelleme: 10.12.2019 22:45Kayseri'de patlayan elektrik trafosu yatak imalathanesini küle çevirdi
'de elektrik trafosunun patlaması sonucu yatak imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Küle dönen imalathane ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçesine bağlı Şeker Mahallesi Nayman Sokak üzerinde bulunan bir yatak imalathanesinde, elektrik trafosunun patlaması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangın, kısa süre içerisinde büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, vatandaşları da uzaklaştırdı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1.5 saatlik çalışması sonucu söndürüldü ve soğutma işlemi tamamlandı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)

Kocasinan, İtfaiye, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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