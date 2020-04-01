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Kayseri'de pazar yerinde denetim

KAYSERİ'de polis ve zabıta ekipleri, kurulan pazar yerinde koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin denetim yaparak, vatandaşlar ve esnafı uymaları gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

01.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:55
Kayseri'de pazar yerinde denetim

KAYSERİ'de polis ve zabıta ekipleri, kurulan pazar yerinde koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin denetim yaparak, vatandaşlar ve esnafı uymaları gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

Kayseri 'de polis ve zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında açıkladığı pazar, satış yerleri ile ilgili genelge kapsamında Gültepe Mahallesi'ne kurulan pazar yerinde denetim yaptı. Tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığı kontrol eden ekipler, vatandaşlar ve esnafı uymaları gereken kurallar hakkında bilgi verdi. Belediye ekiplerinin giriş ve çıkışlara dezenfektan koyduğu pazarda maske takan esnaf da, vatandaşları sebze ve meyvelere dokunmaması konusunda uyardı. Ayrıca, zabıta ekiplerinin pazar girişinde de önlem aldıkları görüldü.

Kayseri Sebzeciler, Meyveciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akyol, pazarcı esnafının maske ve eldivenle önlem aldığını belirterek, "Esnafımız devletimizin uyguladığı tüm tedbirlere uyuyor. Esnafımıza maske ve eldiven dağıttık. Vatandaşlarımıza ürünlere dokunmamaları konusunda bilgi notları hazırladık. Uygulamadan son derece memnunuz teşekkür ederiz " dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Kayseri, Zabıta, Polis, Güncel
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