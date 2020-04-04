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Kayseri'de pazarda maskeli alışveriş

Kayseri'de pazarda maskeli alışverişKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde maske takılması zorunluluğu kararına Kayseri'de vatandaşlar uydu.

04.04.2020 15:39 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:44
Kayseri 'de pazarda maskeli alışveriş
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde maske takılması zorunluluğu kararına Kayseri'de vatandaşlar uydu.
Koronavirüsün yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında pazar yeri, market gibi toplu bulunalan alanlarda maske takılması sorunluluğu getirildi. Kayseri'de Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Halk Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlar, bu karara uyarak maske takdtı. Pazarda alışveriş yapanların sosyal mesafe kuralına da uyduğu görüldü. Zabıta ekipleri de pazar esnafını denetleyerek, maske ve eldiven takmaları konusunda bilgilendirdi.
'ATEŞ ÖLÇÜM CİHAZI İSTİYORUZ'
Pazarda esnaflık yapan Mutlucan Bakırcı, tedbirlerin artmasına sevindikleri belirterek, "Bizler artık maske ve eldivenle çalışıyoruz. Müşterilerimiz artık ürünlere ellerini değdirmiyorlar. Ürünlerimiz daha temiz satılmaya başladı. Müşterilerimiz ve biz bu durumdan memnunuz. Bizler pazarlarımızda ateş ölçüm cihazını da istiyoruz" dedi. Kayseri’de pazarda maskeli alışveriş

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Kayseri, Güncel

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Kayseri'de pazarda maskeli alışveriş
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