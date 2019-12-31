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Kayseri'de pencere ve kapı fabrikasında yangın

Kayseri'de plastik pencere ve kapı üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.

31.12.2019 20:10 | Son Güncelleme: 31.12.2019 20:16 Kayseri'de pencere ve kapı fabrikasında yangın
'de plastik pencere ve kapı üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.
Kocasinan ilçesi Süksün Mahallesi yakınlarındaki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. malzemelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangını fark eden fabrika çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangın fabrikada hasara neden oldu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Plastik, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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