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Kayseri'de PKK/KCK-YPG/PYD operasyonunda 4 tutuklama

Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik operasyonda, 2018 genel seçimlerinde HDP'den Kayseri milletvekili adayı olan 2 kişi ile parti meclisinin 2 üyesi tutuklandı.

09.11.2019 19:44 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:44Kayseri'de PKK/KCK-YPG/PYD operasyonunda 4 tutuklama
'de terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik operasyonda, 2018 genel seçimlerinde HDP'den Kayseri milletvekili adayı olan 2 kişi ile parti meclisinin 2 üyesi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi çalışmaları kapsamında, örgüt mensupları ve yakınlarıyla irtibat sağladıkları, bu kişilere yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen, HDP Kayseri İl Başkanlığında yönetici ve parti meclis üyesi görevlerinde aktif olarak bulunan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2018 genel seçimlerinde HDP'nin Kayseri milletvekili adayı olan Zenun O. ve Niyazi Y. ile HDP parti meclisi üyeleri Aziz Ö. ve İzzet A, yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Zanlılardan Zenun O, Niyazi Y. ve Aziz Ö'nün daha önce de terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alınıp, haklarında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Halkların Demokratik Partisi, Kayseri, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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