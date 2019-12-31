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Kayseri'de plastik boru fabrikasında yangın

Kayseri'de plastik boru fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

31.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:10 Kayseri'de plastik boru fabrikasında yangın
'de plastik boru fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Ankara yolunun Beydeğirmeni mevkiinde bulunan plastik boru fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine olay yerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri OSB'ye bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edildi. ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, jandarma ekipleri de fabrikanın etrafında güvenlik önlemi aldı. Yangın nedeniyle çıkan dumanlar da gökyüzünü kapladı.
(İHA)

İtfaiye, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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