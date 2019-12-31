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Kayseri'de plastik boru fabrikasında yangın çıktı

Kayseri'de plastik üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

31.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:19 Kayseri'de plastik boru fabrikasında yangın çıktı

'de plastik boru fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Edinilen bilgiye göre, Ankara yolunun Beydeğirmeni mevkiinde bulunan plastik boru fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine olay yerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri OSB'ye bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edildi. ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, jandarma ekipleri de fabrikanın etrafında güvenlik önlemi aldı.

Yangın nedeniyle çıkan dumanlar da gökyüzünü kapladı.


İtfaiye, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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