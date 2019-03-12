Kayseri'de Pöh'ün Katılımıyla Asayiş Uygulaması Yapıldı

Kayseri
'nin Melikgazi
ilçesinde polis özel harekatın ve 100 polisin katılımı ile 3 bölgede yapılan asayiş uygulamasında araçlar didik didik arandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından Melikgazi İlçesi Eskişehir
Bağları mevkiinde 3 bölgede polis özel harekat ve 100 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Narkotik
ve trafik ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, durdurulan araçlar didik didik arandı. Kentte sık sık yaptığı asayiş uygulamaları ile şüphelilere göz açtırmayan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünün uygulamalarının devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ
Polis, Kayseri, 3. Sayfa
Kaynak: İHA