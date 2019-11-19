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Kayseri'de polis gibi davranıp kelepçeledikleri bağ evi sahibinin parasını gasbeden zanlılar...

Kayseri'de kendilerini polis olarak tanıtıp kelepçeledikleri bağ evi sahibinin parasını gasbettikleri öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

19.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:40Kayseri'de polis gibi davranıp kelepçeledikleri bağ evi sahibinin parasını gasbeden zanlılar...
'de kendilerini polis olarak tanıtıp kelepçeledikleri bağ evi sahibinin parasını gasbettikleri öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Merkez ilçesi Mahallesi Seyrantepe mevkinde M.A.K'ye ait bağ evine gelen 4 kişi, kendilerini polis olarak tanıtıp kelepçeledikleri ev sahibinin üzerinde ve çantasında bulunan 9 bin 700 lirayı gasbetti.
Müştekinin ihbarı üzerine soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayda kullandıkları aracın kiralık olduğunu tespit ettikleri şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaştı.
Şüphelilerin ikametlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda Y.B. (27), H.B. (29), O.A. (25) ve O.K. (40) yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada av tüfeği, oyuncak tabanca, maske ve bıçak ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 4 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Kazımkarabekir, Kocasinan, Kayseri, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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