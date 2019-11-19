Haberler » Güncel » Kayseri'de polis gibi davranıp kelepçeledikleri kişinin parasını gasbeden zanlılar yakalandı. - Haber

Kayseri'de polis gibi davranıp kelepçeledikleri kişinin parasını gasbeden zanlılar yakalandı.

Kayseri'de kendilerini polis olarak tanıtıp, kelepçeledikleri bağ evi sahibinin parasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

19.11.2019 20:58 | Son Güncelleme: 19.11.2019 20:58Kayseri'de polis gibi davranıp kelepçeledikleri kişinin parasını gasbeden zanlılar yakalandı.
'de kendilerini polis olarak tanıtıp, kelepçeledikleri bağ evi sahibinin parasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Merkez ilçesi Mahallesi Seyrantepe mevkisinde M.A.K'ye ait bağ evine gelen 4 kişi, kendilerini polis olarak tanıtıp kelepçeledikleri ev sahibinin üzerinde ve çantasında bulunan 9 bin 700 lirayı gasbetti.

Müştekinin ihbarı üzerine soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayda kullandıkları aracın kiralık olduğunu tespit ettikleri şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaştı.

Şüphelilerin ikametlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda Y.B. (27), H.B. (29), O.A. (25) ve O.K. (40) yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada av tüfeği, oyuncak tabanca, maske ve bıçak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 4 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Y.B, H.B. ve O.A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, O.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kazımkarabekir, Kocasinan, Kayseri, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:16 PKK/YPG'nin silah imalathanesine baskın
12:16 Kırıkkale'de yoğun sis
12:16 Düzce'de çocuklar haklarına renkli balonlar uçurarak dikkati çekti
12:16 Rabobank Genel Müdürlüğü'ne Alpaslan Yurdagül getirildi
12:11 Başkan Kalaycı: "Vatandaşlarımıza her alanda en güzel hizmeti sunmaya çalışıyoruz"
12:04 Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, teknolojiden uzak hizmet veriyor
11:56 Meral Akşener'den Erdoğan'a ABD ziyareti eleştirisi: Hiçbir söz alamadığı halde neden mutlu döndü
11:40 Son dakika: Savcı, Şule Çet'in ölümüyle ilgili yargılanan 2 sanığın müebbet hapsini istedi
11:36 Şişli Belediyesi'nin transları anma paylaşımı sosyal medyada olay oldu
11:31 Bakan Soylu ülkesine dönen Suriyeli saysını açıkladı: 368 bin 217 Suriyeli
20.11.2019 12:17:58