Kayseri'de Polisin Kovaladığı Çalıntı Taksi Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Kayseri
'de çaldıkları taksi ile polisten kaçan biri asker kaçağı 2 kişi, takip sırasında kaza yapınca yaralandı. Cumhuriyet Meydanı Kurşunlu
Parkı'nda, polisin şüphe üzerine kimlik sormak istediği Ş.Ö. (22) ve T.Ö. (20), park yanındaki durakta, kontak anahtarı üzerinde bulunan 34 T 0185 plakalı taksiyi çalarak kaçtı. Polis
ekiplerinin takip ettiği araç, Osman Kavuncu Bulvarı'nda, otobüs terminali yakınında devrildi. Yaralanan 2 kişi, olay yerine çağrılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan ve kaza sırasında aracı kullanan Ş.Ö'nün, asker kaçağı olduğu öğrenildi.
Kayseri
07 Aralık 2018 Cuma 16:55