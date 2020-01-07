Kayseri'de rüzgar evin çatısını uçurdu

KAYSERİ'de, şiddetli rüzgar nedeniyle Songül Çimen'e (55) ait müstakil evin çatısı uçtu.

Kentte gece saatlerinde saatteki hızı 35 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar, Karacaoğlu Aşkale Sokak'ta 4 çocuk annesi Songül Çimen'in ait tek katlı müstakil evin çatısını uçurdu. Çatının hasar görmesiyle birlikte evde elektrikler de kesildi. Songül Çimen, zor durumda olduğunu söyleyerek, "Gece saat 02.00'de çatıyı rüzgar yerinden kaldırdı. Elektriğimiz şu an yok. Çok mağdur durumdayım. 2 engelli çocuğum var. Belediyeye haber verdim, gelip bakacaklarını söylediler, bekliyorum" diye konuştu.

- Kayseri