Haberler » Güncel » Kayseri'de rüzgar evin çatısını uçurdu - Haber

Kayseri'de rüzgar evin çatısını uçurdu

Kayseri'de rüzgar evin çatısını uçurduKAYSERİ'de, şiddetli rüzgar nedeniyle Songül Çimen'e (55) ait müstakil evin çatısı uçtu.

07.01.2020 18:26 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:28
'de rüzgar evin çatısını uçurdu
KAYSERİ'de, şiddetli rüzgar nedeniyle Songül Çimen'e (55) ait müstakil evin çatısı uçtu.
Kentte gece saatlerinde saatteki hızı 35 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar, Karacaoğlu Sokak'ta 4 çocuk annesi Songül Çimen'in ait tek katlı müstakil evin çatısını uçurdu. Çatının hasar görmesiyle birlikte evde elektrikler de kesildi. Songül Çimen, zor durumda olduğunu söyleyerek, "Gece saat 02.00'de çatıyı rüzgar yerinden kaldırdı. Elektriğimiz şu an yok. Çok mağdur durumdayım. 2 engelli çocuğum var. Belediyeye verdim, gelip bakacaklarını söylediler, bekliyorum" diye konuştu.
Kayseri'de rüzgar evin çatısını uçurdu

Kayseri, Aşkale, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:27   Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak - Haber
19:26   NATO, Irak'taki askeri personelinin yerini geçici olarak değiştirdi - Haber
19:26   "Futbolda şike kumpası" davası - Haber
19:24   AB'den Libya'da diplomatik çözüm çağrısı - Haber
19:22   İranlı General Süleymani'nin ertelenen defin işlemleri yeniden başladı - Haber
19:05   İran gerginliği sonrası Ortadoğu'daki ABD üslerinde saldırı alarmı! - Haber
18:37   İstanbul'da feci ölüm! Kafasına reklam panosundan kopan parça düşen şahıs hayatını kaybetti - Haber
18:23   İmamoğlu, Tevfik Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi - Haber
15:57   Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
7.01.2020 19:29:12