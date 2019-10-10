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Kayseri'de sabah namazında 'fetih suresi' okundu

KAYSERİ'de, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için camilerde Fetih Suresi okundu, dua edildi.

10.10.2019 11:12Kayseri'de sabah namazında 'fetih suresi' okundu

KAYSERİ'de, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için camilerde Fetih Suresi okundu, dua edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'de Fırat'ın doğusunda, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, Kayseri'de tüm camilerde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunup, dua edildi. Merkez Kocasinan İlçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Garipdost Camii'ne gelen vatandaşlar, operasyonun başarıyla sonuçlanması için ellerine semaya kaldırıp, dua etti.



Barış Pınarı Harekatı, Kayseri, Fırat, Güncel

Kaynak: DHA

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