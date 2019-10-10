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Kayseri'de sabah namazında 'fetih suresi' okundu

Kayseri'de sabah namazında 'Fetih Suresi' okunduKayseri'de, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için camilerde Fetih Suresi okundu, dua edildi.

10.10.2019 14:03Kayseri'de sabah namazında 'fetih suresi' okundu
Kayseri'de sabah namazında 'Fetih Suresi' okundu
Kayseri'de, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için camilerde Fetih Suresi okundu, dua edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'de Fırat'ın doğusunda, PKKYPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, Kayseri'de tüm camilerde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunup, dua edildi. Merkez Kocasinan İlçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Garipdost Camii'ne gelen vatandaşlar, operasyonun başarıyla sonuçlanması için ellerine semaya kaldırıp, dua etti.

Barış Pınarı Harekatı, Fetih Suresi, Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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