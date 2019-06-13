13.06.2019 21:31
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Kayseri'de sağanak

Kayseri

Kayseri'de etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Kayseri'de etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
İl merkezinde akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Yoğun yağış nedeniyle yollar adeta göle döndü. Yağışın ardından bazı araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken su birikintisi nedeniyle araçlarının yanına gidemeyen sürücülere çevredeki vatandaşlar yardım etti.
Özellikle Ahi Evran Mahallesi'ndeki derelerden akan yağmur suyunun yola taşması sonucu, şehir istikametinden Gesi Mahallesi yönüne giden sürücüler zorluk yaşadı. Bölgeye gelen trafik ekipleri bir süre yolu kapatarak araçları alternatif yollara yönlendirdi.
Kaynak: AA
Kayseri, Güncel

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