Kayseri'de sağanak sonrası selde, pansiyon kısmen yıkıldı

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, dün akşam şiddetli yağmur sele neden olurken, dereler taştı. Kapuzbaşı Mahallesi'nde, dere kenarındaki pansiyon ve evleri su bastı. Pansiyon olarak kullanılan binanın bir bölümü yıkıldı.

Yahyalı'da dün akşam saatlerinde sağanak etkili olurken, dereler taştı, sel meydana geldi. Kapuzbaşı Mahallesi'ndeki dere kenarında bulunan pansiyon ve evlere, sular dolarken, eşyalar kullanılamaz hale geldi. Ali- Nazlı Gülfişan çiftinin sahibi olduğu pansiyonun bir kısmı, yıkıldı, bahçede bulunan 14 kamelya da sular altında kaldı. Sel nedeniyle mahalle yollarına, kaya parçaları sürüklendi. Yahyalı Belediyesi'nce iş makineleriyle bölgede temizlik çalışması başlatıldı.

Bölgede incelemelerde bulunan Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, "Çok şükür can kaybımız yok. Maddi hasar var. Kurallara uymamız gerekiyor. Dere yatakları hepimizin bildiği gibi yapıya müsait yerler değil. O nedenle de kaçak hiçbir yere müsaade etmememiz gerekiyor. Pansiyon afet nedeniyle yıkıldı. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor" dedi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise "Allah'a şükürler olsun can kaybımız yok ama burada sel felaketine uygun bir arazideyiz. Buradaki insanlarımıza 'geçmiş olsun' demek istiyorum. Buraya geldik ve insanlarımıza dere yataklarına ev ve pansiyon yapmamaları konusunda uyarılarda bulunduk. Bu derelere pansiyon ve evler yapılmaması konusunda daha hassas davranacağız. Belediye olarak da tabi olayın üzerinde duracağız. Buradaki vatandaşlarımız bizi lütfen dinlesin. Burası coğrafi olarak çok yağış alan bir bölgemiz. Bizler dere ağızlarına kaçak yapı yapılmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Selde pansiyonu kısmen yıkılan Nazlı Gülfişan da "Çocuklarımla dışarıda kaldık. Sel suları gelince canımızı zor kurtardık. Evimden hiçbir eşya kurtaramadım. 14 kamelyam vardı, onlar da sel nedeniyle gitti. Konaklayacak yerim yok. Dışarıda kaldık" dedi.