Haberler» Güncel» Haber

Kayseri'de sağanak yağış

Kayseri'de etkisini gösteren sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

18.07.2019 16:26 Kayseri
Kayseri'de etkisini gösteren sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Kayseri'de biranda etkisini gösteren sağanak yağış ile beraber hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için kamelyalara ve binaların saçaklarına sığındı. Yaklaşık 15 dakika süren yağış, daha sonra yerini güneşli havaya bıraktı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalacağı bekleniyor. Rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor." - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Kayseri, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:36   Bin 500 dönümlük alanda anız yangını
20:36   DENİZLİ Hasine evinde öldürüldü, sevgilisi gözaltına alındı
20:35   Kemerburgaz'da kurban satış alanı kuruldu
20:34   Denizli'de çatı yangını
20:32   Kıbrıs Kıbrıs gazilerine madalyaları verildi
20:31   Vatandaşlar ulaşıma kapalı köylerden helikopterle kurtarıldı
20:30   Hasine evinde öldürüldü, sevgilisi gözaltına alındı