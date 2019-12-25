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Kayseri'de sağlığına kavuşan Meksikalı turistin vefası

TATİL için geldiği Kapadokya'da rahatsızlanan ve Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi olarak sağlığına kavuşan Meksikalı Enrique Gudino Magana, ülkesinde 66'ncı yaş gününü Türk Milli Takımı forması giyip, ay yıldızlı yaş günü pastasını keserek kutladı.

25.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:58 Kayseri'de sağlığına kavuşan Meksikalı turistin vefası

TATİL için geldiği 'da rahatsızlanan ve Şehir Hastanesi'nde tedavi olarak sağlığına kavuşan Meksikalı Enrique Gudino Magana, ülkesinde 66'ncı yaş gününü Türk Milli Takımı forması giyip, ay yıldızlı yaş günü pastasını keserek kutladı.

Eylül ayında Meksikalı Enrique Gudino Magana, tatil için geldiği Türkiye'de Kapadokya bölgesini gezerken rahatsızlandı. Magana, tedavi için ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Muayenesi yapılan ve mide kanaması geçirdiği belirlenen Meksikalı, tedavi edilerek sağlığına kavuştu. Tedavisinin ardından ülkesine dönen Meksikalı Magana, 66'ncı yaş gününde torunlarıyla birlikte düzenlenen doğum günü kutlamasında Türk Milli Takımı forması ve eşofmanlarını giydi, ay yıldızlı yaş günü pastasını kesti. Enrique Gudino Magana, doğum gününde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabında, "Şehir Hastanesi ekibi olarak bana kendi ailenizden biriymişim gibi çok kibar davranarak büyük ilgi gösterdiniz. Tecrübeli ve özveri ile beni sağlığıma kavuşturmak için uğraştınız. Bu uğraşlar sonrasında sağlığıma kavuşarak ülkeme döndüm. Sizlerin sayesinde 66'ncı yaş günümü çocuklarım ve torunlarımla kutladım. Siz Türk doktorlarına ve hastane çalışanlarına, ailemle bu mutluluğu bize yaşattığınız için şükranlarımı sunuyorum" mesajı ile paylaştı.



A Milli Futbol Takımı, Şehir Hastanesi, Kapadokya, Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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