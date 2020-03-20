Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››Kayseri'de sağlık çalışanlarına 7'den 70'e 'Alkışlı' destek - Haberler

Kayseri'de sağlık çalışanlarına 7'den 70'e 'Alkışlı' destek

Kayseri'de sağlık çalışanlarına 7'den 70'e 'Alkışlı' destek Kayseri'de vatandaşlar saat 21: 00'da sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla ışıkları açıp kapattı ve alkışlarla destek verdi.

20.03.2020 22:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:37
Kayseri 'de sağlık çalışanlarına 7'den 70'e 'Alkışlı' destek
KAYSERİ - Kayseri'de vatandaşlar saat 21: 00'da sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla ışıkları açıp kapattı ve alkışlarla destek verdi. Küçük kız kardeşler de sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla pencereden alkış tuttu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün attığı, "Alkışlayalım, ne kadar alkışlamak azdır. Bugün saat 14'te meclisteki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili sağlık çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum" tweeti üzerine saat 21: 00'de başlayan destek, bugünde devam etti.
Kayseri'de de küçüğünden büyüğüne herkes saatler 21'i gösterdiğinde pencere ve balkonlardan sağlık çalışanlarını alkışladı ve ışıklarını yanıp söndürdü. 5 yaşındaki Esila Aişe ve 3 yaşındaki Asel Meryem de, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, destek vermek amacıyla alkış tuttu. Kayseri’de sağlık çalışanlarına 7’den 70’e ’Alkışlı’ destek

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Kayseri'de sağlık çalışanlarına 7'den 70'e 'Alkışlı' destek
Etiketler : Kayseri, Genel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

Google I/O 2020 Etkinliği Tamamen İptal Oldu - Haberler Bakan Koca:  Toplam 9 can kaybımız var - Haberler Yaşlı adamı önce darp etti, sonra kafasına cam şişeyle vurarak yaraladı - Haberler Sağlık Bakanı Koca, "Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız... - Haberler Vatandaşlar 2.günde de balkona ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı - Haberler Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi ABD Başkanı Trump, korona sorusu soran muhabiri azarladı - Haberler Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var - Haberler Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi - Haberler Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi - Haberler Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı İtalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor - Haberler
Loading