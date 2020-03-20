Kayseri'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek

KAYSERİ'de, vatandaşlar koronavirüs ile mücadelede kapsamında özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak ve ışıklarını yakıp söndürerek destek verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesai yapan sağlık çalışanlarını, milletvekillerine alkışlatmasının ardından yurt genelinde başlatılan 'sağlık çalışanlarının alkışlanması' kitlesel etkinliğe dönüştü. Melikgazi ilçesinde saat 21.00'de evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar sağlık çalışanlarına alkış tuttu. Vatandaşlar ayrıca, evlerinin ışıklarını dakikalarca yakıp söndürdü. Bu sırada araçlarıyla yoldan geçen sürücüler de korna çalarak etkinliği destekledi.

Kaynak: DHA