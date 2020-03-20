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Kayseri'de, sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sağlık çalışanlarının belediye ve halk otobüsleri ile raylı sistem araçlarından ücretsiz yararlanabileceklerini duyurdu.

20.03.2020 12:57 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:57
Kayseri'de, sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sağlık çalışanlarının belediye ve halk otobüsleri ile raylı sistem araçlarından ücretsiz yararlanabileceklerini duyurdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının geçmesi için herkese önemli görevler düştüğünü, bu süreçte en büyük fedakarlığı ise sağlık çalışanlarının gösterdiğini belirtti. Tüm sağlık çalışanlarının görevleri başında olduğunu ve azami gayretle çalıştığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, bu süreçte herkesin sağlık çalışanlarının işlerini hafifletmek ve kolaylaştırmak için çaba sarf etmesi gerektiğini belirtti. Sağlık çalışanlarının görevlerini yaparken, ulaşım sorunu yaşamamaları için kararlar aldıklarını duyuran Başkan Büyükkılıç, sağlık çalışanlarına belediye ve halk otobüsleri ile raylı sistem araçlarını ücretsiz hale getirdiklerini açıkladı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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