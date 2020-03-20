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Kayseri'de sağlık çalışanlarına toplu ulaşım araçları ücretsiz

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin aldığı karar doğrultusunda, sağlık çalışanları kentteki toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

20.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:07
Kayseri'de sağlık çalışanlarına toplu ulaşım araçları ücretsiz
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin aldığı karar doğrultusunda, sağlık çalışanları kentteki toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, zaman kavramı gözetmeksizin fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının ulaşım sorunu yaşamaması için bazı kararlar aldıklarını belirtti.
Kovid-19 tehdidinin bertaraf edilmesi için herkese önemli görevler düştüğüne işaret eden Büyükkılıç, zorlu süreçte en büyük fedakarlığı sağlık çalışanlarının gösterdiğini vurguladı.
Büyükkılıç, sağlık çalışanlarının, personel kimliğini göstererek, belediye ve halk otobüsleri ile raylı sistem araçlarından ücretsiz yararlanabileceğini kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Kayseri, Güncel

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