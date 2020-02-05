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Kayseri'de saka kuşu avlayan 2 kişiye 8 bin 900 lira ceza

Kayseri'de kaçak avlanan 2 kişiye 8 bin 900 lira ceza verildi.

05.02.2020 14:06 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:12Kayseri'de saka kuşu avlayan 2 kişiye 8 bin 900 lira ceza
'de kaçak avlanan 2 kişiye 8 bin 900 lira ceza verildi.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin ilçesine bağlı Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı'nda yaptıkları koruma denetimleri sırasında yasa dışı avlanan 2 kişi suçüstü yakalandı.
Avcıların ağ ve kafes kullanarak yakaladığı saka kuşları ile 3 kafes ve ağa el konuldu.
Kuşlar doğaya bırakıldı. Kaçak avcılara toplam 8 bin 900 lira ceza kesildi.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaban hayatının korunması için çalışmalarını hassasiyetle yürüttüğü belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hacılar, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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