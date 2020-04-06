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Kayseri'de şampiyon tekvandocular evde antrenman yapıyor

Melikgazi Belediye Tekvando Spor Kulübünün şampiyon sporcuları, koronavirüs önlemleri kapsamında çağrılara uyarak, çalışmalarını evlerinde sürdürüyor.

06.04.2020 15:38 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:38
Kayseri'de şampiyon tekvandocular evde antrenman yapıyor
Melikgazi Belediye Tekvando Spor Kulübünün şampiyon sporcuları, koronavirüs önlemleri kapsamında çağrılara uyarak, çalışmalarını evlerinde sürdürüyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Evde kal formda kal" sloganıyla evlerinde çalışan sporculara teşekkür etti.
Türkiye şampiyonu ve Avrupa ikincisi Türkan Teke, Türkiye şampiyonu ve Avrupa üçüncüsü Büşra Öztürk ile Balkan ve Türkiye şampiyonu Sine Sürücü'nün, evlerinde yoğun tempoyla çalışamalarını sürdürdüğünü aktaran Palancıoğlu, "Hayat eve de sığar diyerek spor yapmaktan geri kalmıyorlar. Kendilerini tebrik ederim. Sporcularımız da birçok vatandaşımız gibi evinde gönüllü karantinaya devam ediyor. Ama evde boş durmuyorlar. Antrenmanlarını da yapmaya devam ederek hem zinde hem de formda kalıyorlar." ifadelerini kullandı.
Palancıoğlu, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, "Lütfen çok gerekmedikçe evden çıkmayalım. Hijyenimizde dikkat edelim, sağlık çalışanlarının da işini zorlaştırmayalım. Sağlık her şeyden önemli. Lütfen evde kalın." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Avrupa, Spor
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