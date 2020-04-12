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Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi

Kayseri'de sokağa çıkma yasağında ekmek almaya giden ve dönüşte polis ekiplerine yakalanmamak için karton ve çarşaf kullanan bir kişi görenleri gülme krizine soktu.

12.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:02

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağında Kayseri 'nin Talas ilçesine bağlı 15 Temmuz Caddesi'nde ekmek aldıktan sonra evine dönen Mehmet Doğan, polis ekiplerine yakalanmamak için ilginç bir yöntem denedi. Cadde üzerinde elinde karton ve üzerine giydiği çarşaf ile yürüyen Mehmet Doğan, her araç gördüğünde yere çömelerek karton ile kendisini gizlemeye çalıştı.

"BEN GARİP BİR ADAMIM, BU SEFERLİK BENİ AFFETSİNLER"

Uygulama yapan polis ekiplerini fark etmeyen Mehmet Doğan'ı gören ve görüntüleyen vatandaşlar gülme krizine girerken, Mehmet Doğan görüntülendiğini anlayınca büyük bir şaşkınlık yaşadı. Doğan, "Ben garip adamım, bu seferlik beni affetsinler. Covid-19'dan kurtulmak için kafamı kazıttım. İnşallah bu beladan kurtulacağız" diye konuştu.

VATANDAŞLAR GÜLME KRİZİNE GİRDİ

Mehmet Doğan'ın polis ekiplerine yakalanmamak için kullandığı yöntemi görenler hem hayretler içinde kaldı hem gülme krizine girdi.

Kayseri’de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Doğan, Kayseri, Polis, 3. Sayfa
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Yorumlar (1)
EL - AJDAR:flash tv de böyle oyunculuk yok
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