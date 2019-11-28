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Kayseri'de şehit ve gazi çocuklarının düğünleri ücretsiz yapılacak

Kayseri'de bulunan bir otel, şehit ve gazi çocuklarının kına gecesi ve düğün organizasyonlarını ücretsiz yapacak.

28.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:34Kayseri'de şehit ve gazi çocuklarının düğünleri ücretsiz yapılacak
'de bulunan bir otel, şehit ve gazi çocuklarının kına gecesi ve düğün organizasyonlarını ücretsiz yapacak.
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, dernek binasında düzenlenen protokol imza töreninde, hizmetlerinden dolayı otel yöneticilerine teşekkür etti.
Üçkan, imzalanacak protokol ile derneklerine üye şehit aileleri ve gazilerin çocuklarının kına gecesi ve düğün organizasyonlarının City One Otel'de ücretsiz yapılacağını belirtti.
Otel yöneticisi Taha Fedai de bu ülke için canını seve seve veren şehitlerin aileleri ile gazilerin her zaman yanında bulunduklarını ve onlara hizmet etmek için ellerinden ne geliyorsa yapmaya hazır olduklarını kaydetti.
Konuşmaların ardından taraflar, protokolü imzaladı.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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