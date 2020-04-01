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Kayseri'de semt pazarlarında korona virüs önlemleri alındı

Kayseri'de semt pazarlarında korona virüs önlemleri alındı Semt pazarı giriş çıkışları, zabıta denetiminde yapılıyor Pazar esnafından sağlık personellerine ücretsiz alış veriş desteği İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge ile Kayseri'de semt...

01.04.2020 19:52 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:53
Kayseri 'de semt pazarlarında korona virüs önlemleri alındı
Semt pazarı giriş çıkışları, zabıta denetiminde yapılıyor
Pazar esnafından sağlık personellerine ücretsiz alış veriş desteği
KAYSERİ - İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge ile Kayseri'de semt pazarlarının giriş ve çıkışları kontrollü olarak sağlandı. Ayrıca pazar esnafından sağlık personeline destek olarak da ücretsiz alış veriş imkanı sağlandı.
Önlem olarak pazar esnafına maske eldiven dağıttıklarını ve sosyal mesafelere uygun kurulum yaptıklarını söyleyen Kayseri Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbulut, "Belediyemiz tarafından pazarlarımızın giriş ve çıkışlarında önlemler alındı. Dezenfekteler yapılıyor vatandaşlarımıza ve biz de esnafımız ve müşterilerimizin sağlıkları açısından maske ve eldiven dağıtarak, ürün seçme olayını kaldırdık. Esnafımız tüm hizmeti veriyor müşterilerimize. Pazar saatlerimiz de değişti. Açılışı sabah saat 9 gibi yapıyoruz akşam saat 19.00'da da kapatıyoruz. Bu uygulamalardan esnafımız da müşterilerimiz de memnun. Bunların hepsi insan sağlığı için. Tedbirlerimizi aldık ve şu an müşterilerimiz de tereddütsüz alış verişlerini yapabilirler.65 yaş üstü vatandaşlarımızın pazar yerlerine çıkmalarını önermiyoruz. Çocukları zaten almak yasak. Müşterilerimiz de ihtiyacı olanı alıp gitmeliler. Pazarda keyfi gezmesinler" dedi.
24 yıllık pazar esnafı Bahattin Bakırcı ise, "Bu uygulamalarla biz vatandaşlarımızı ve kendimizi düşünüyoruz. Çok güzel bir uygulama ve bunun da devamının gelmesini istiyoruz. Biz de bütün sağlık personellerimize tezgahımızda kimlik kartlarını göstermeleri koşulu ile istedikleri üründen ücretsiz olarak 2 kilo alıp gitmelerini sağlıyoruz. Bütün sağlıkçılarımızı destekliyoruz. Allah yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.
Pazara alış verişe gelen Melek Kabakçı da, "Bence güzel bir uygulama. 15 gündür evdeydik ve ihtiyaç halinde çıktık pazara. Pazar önceki gibi değil, tenha. Bu duruma çok sevindik, hep böyle olsa keşke. Evde baktım malzemelerimiz azalıyor, benim de ilk yaptığım şey pazara çıkmadan önce eczaneye gitmek oldu. Vatandaşlar da bu şekilde ihtiyaçlarını almaya çıkmadan önce önlemlerini alabilirler. Bizler de bu tedbirlerin yeterliliğini bilmiyoruz. Televizyonlardan gördüklerimiz kadar bilinçliyiz. Sadece bu kadar. İnşallah hemen atlatırız" dedi.
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Kayseri’de semt pazarlarında korona virüs önlemleri alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Kayseri, Zabıta, Genel

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Kayseri'de semt pazarlarında korona virüs önlemleri alındı
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