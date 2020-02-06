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Kayseri'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

06.02.2020 00:34 | Son Güncelleme: 06.02.2020 01:26Kayseri'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Saatteki hızı yaklaşık 50 kilometreyi aşan rüzgar dolayısıyla sokakta bulunanlar zor anlar yaşadı.
, İldem, ve Demokrasi mahallelerinde ağaçlar rüzgarın etkisiyle devrildi, park halindeki bazı araçlar hasara gördü.
Rüzgar, binaların çatılarının uçmasına, trafikte aksamalara ve trafik ışıklarının düşmesine de neden oldu.
Öte yandan kentin bazı bölgelerde rüzgar nedeniyle kısmi elektrik kesintisi yaşandı.

Mimarsinan, Kayseri, Erkilet, Talas, Güncel

Kaynak: AA

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