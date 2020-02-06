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Kayseri'de şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu

Kayseri'de şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurduKAYSERİ'de, şiddetli rüzgar nedeniyle bir cami ile bazı evlerin çatıları uçtu.

06.02.2020 03:33 | Son Güncelleme: 06.02.2020 03:35
'de şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu
KAYSERİ'de, şiddetli rüzgar nedeniyle bir cami ile bazı evlerin çatıları uçtu. Park halindeki araçlar uçan çatılar nedeniyle hasar gördü.
Kayseri'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Uğurevler Camisi'nin çatısı uçtu. Rüzgar nedeniyle ayrıca, bazı evlerin de çatıları uçtu. Çatılardan düşen malzemeler nedeniyle park halindeki bazı otomobiller zarar gördü. Çok sayıda otomobil kullanılamaz hale gelirken, Yol kenarlarında bulunan bilboard ve ağaçlar da yıkıldı. Yine, rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, saatteki hızı 60 kilometreyi bulan rüzgarın yarın akşama kadar süreceği öğrenildi.
Kayseri'de şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu

Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA


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