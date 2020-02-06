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Kayseri'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Şiddetli rüzgar nedeniyle çatısı uçan binalardan detay KAYSERİ - Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

06.02.2020 09:53 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:55
Şiddetli rüzgar nedeniyle çatısı uçan binalardan detay KAYSERİ - 'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Saatteki hızı yaklaşık 50 kilometreyi aşan rüzgar dolayısıyla sokakta bulunanlar zor anlar yaşadı.
Talas, İldem, Erkilet ve Mimarsinan Demokrasi mahallelerinde ağaçlar rüzgarın etkisiyle devrildi, park halindeki bazı araçlar hasara gördü.
Rüzgar, binaların çatılarının uçmasına, trafikte aksamalara ve trafik ışıklarının düşmesine de neden oldu.
Öte yandan kentin bazı bölgelerde rüzgar nedeniyle kısmi elektrik kesintisi yaşandı.
Kayseri'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA


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