Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi tabanca ile vurularak yaralandı.

09.04.2020 12:23 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:23
Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı
Kayseri 'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi tabanca ile vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Uğurevler Mahallesi 290. Sokak üzerinde meydana gelen olayda A.K. ile B.Ö. arasında iddiaya göre alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada A.K., yanındaki tabancayla B.Ö.'ye ateş etti. Yaralanan B.Ö., çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. Polis , olayın ardından kayıplara karışan A.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocasinan, Kayseri, Polis, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
’Açız’ diyen vatandaşa ’Geber’ yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı Haberler
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haberler
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor Haberler
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
Herkese umut oldu! Ünlü sunucu ve eşi koronavirüsü yendi Haberler
Herkese umut oldu! Ünlü sunucu ve eşi koronavirüsü yendi
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:07: Kars'ta polis, yoğunluk oluşturmadan vatandaşların işini çözüyor - Haberler 13:04: CHP'li Başarır, yabancılara toprak satışına sınırlama getirilmesini istedi - Haberler 13:00: İran'da koronavirüs 117 can daha aldı - Haberler 13:00: İran dini lideri Hamaney: "Korona meselesi bizi düşman komplolarından gafil etmemeli" - Haberler 12:58: Virüs tedbirlerini hiçe sayarak kumar oynayan şahıslara polis darbesi - Haberler 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım 12:17: WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu 12:17: WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu - Haberler 12:13: Kovid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı - Haberler 12:04: Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı