Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti - Haberler

Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti

Kayseri'de uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

12.03.2020 09:35 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:35
Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti
Kayseri 'de uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Mehmet Akif Ersoy mahallesinde meydana gelen olayda esnaflık yapan yabancı uyruklu Muhammed Elhac(35), kimliği belirsiz kişi ve ya kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Kayseri Şehir Hastanesine götürülen şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren zanlıyı bulmak için arama çalışması başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti Haberler
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı? Haberler
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı?
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz Haberler
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla Haberler
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı Haberler
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular Haberler
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir Haberler
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir