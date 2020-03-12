Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti
Kayseri'de uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.
12.03.2020 09:35 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:35
Kayseri 'de uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Mehmet Akif Ersoy mahallesinde meydana gelen olayda esnaflık yapan yabancı uyruklu Muhammed Elhac(35), kimliği belirsiz kişi ve ya kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Kayseri Şehir Hastanesine götürülen şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olayı gerçekleştiren zanlıyı bulmak için arama çalışması başlattı. - KAYSERİ
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Mehmet Akif Ersoy mahallesinde meydana gelen olayda esnaflık yapan yabancı uyruklu Muhammed Elhac(35), kimliği belirsiz kişi ve ya kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Kayseri Şehir Hastanesine götürülen şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olayı gerçekleştiren zanlıyı bulmak için arama çalışması başlattı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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