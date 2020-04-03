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Kayseri'de silahlı suç örgütü operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Kayseri'de, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03.04.2020 19:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:56
Kayseri'de silahlı suç örgütü operasyonunda 8 kişi tutuklandı
Kayseri 'de, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, nitelikli yağma, silahla tehdit, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve darp gibi cebir ve şiddet içeren eylemleri gerçekleştirdikleri belirlenen çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütüne yönelik bugün operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt yöneticisi ve üyeleri olan H.Ç., M.A., A.B., Ö.T., A.Ö., T.G., Ö.H. ve H.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, aramalarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek, mermi ve çok sayıda senet ile çek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri, 3. Sayfa
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