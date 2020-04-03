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Kayseri'de silahlı suç örgütüne operasyonda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi

Kayseri'de silahlı suç örgütüne operasyonda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi Kayseri'de, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

03.04.2020 15:35 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:36
Kayseri 'de silahlı suç örgütüne operasyonda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi
KAYSERİ - Kayseri'de, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu; nitelikli yağma, silahla tehdit, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve darp gibi cebir ve şiddet içeren eylemleri gerçekleştirdikleri belirlenen çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütüne yönelik bugün operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt yöneticisi ve üyeleri olan H.Ç., M.A., A.B., Ö.T., A.Ö., T.G., Ö.H. ve H.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, aramalarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek, mermi ve çok sayıda senet ile çek ele geçirildi. Gözaltına alınanlar, Kayseri Devlet Hastanesi'nde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişi, Kayseri Devlet Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Ayrıca, polis ekiplerinin de, korona virüs tedbirleri kapsamında tulum giydiği, eldiven ve maske taktığı görüldü.
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Kayseri’de silahlı suç örgütüne operasyonda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayseri, 3. Sayfa

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Kayseri'de silahlı suç örgütüne operasyonda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi
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