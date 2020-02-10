Haberler » Güncel » Kayseri'de sobadan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Haber

Kayseri'de sobadan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesi bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

10.02.2020 17:38 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:30Kayseri'de sobadan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
'nin merkez ilçesi bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Mahallesi Yediyaprak Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın son katında sobadan sıçrayan kıvılcımlar dolayısıyla yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
Bu sırada cenaze evinde olduğu öğrenilen ve komşularının vermesi üzerine olay yerine gelen ev sahibi İtibar Taşpınar (60), yangını görünce sinir krizi geçirdi.
Taşpınar, 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Melikgazi, Selçuklu, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:03  Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
10.02.2020 19:52:40