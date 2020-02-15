Kayseri'de sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü

KAYSERİ'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Semiha Naci (63), hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Kıranardı Mahallesi Yeşildere Caddesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan 3 çocuk annesi Semiha Naci'den haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek eve gitti. Kapıyı açan olmayınca eve giren yakınları Semiha Naci'yi hareketsiz halde buldu. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri Semiha Naci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemelerde Semiha Naci'nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Semiha Naci'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis , olayla ilgili inceleme başlattı.