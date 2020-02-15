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Kayseri'de sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü

Kayseri'de sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldüKAYSERİ'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Semiha Naci (63), hayatını kaybetti.

15.02.2020 23:50 | Son Güncelleme: 15.02.2020 23:51
'de sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü
KAYSERİ'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Semiha Naci (63), hayatını kaybetti.
Olay, saat 19.00 sıralarında merkez ilçesi Kıranardı Mahallesi Yeşildere Caddesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan 3 çocuk annesi Semiha Naci'den alamayan yakınları durumdan şüphelenerek eve gitti. Kapıyı açan olmayınca eve giren yakınları Semiha Naci'yi hareketsiz halde buldu. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri Semiha Naci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemelerde Semiha Naci'nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Semiha Naci'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kayseri'de sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü

Melikgazi, Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA


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