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Kayseri'de sobadan zehirlenen çift öldü

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Emine (79) ve Yahya Akar (81) çifti yaşamını yitirdi.

07.04.2020 16:43 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:43
Kayseri'de sobadan zehirlenen çift öldü

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Emine (79) ve Yahya Akar (81) çifti yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Çiğilli Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı müstakil evde yaşayan Yahya ve Emine Akar çifti, sabah saatlerinde ismi öğrenilemeyen çocukları tarafından yataklarında hareketsiz bulundu. Haber verilmesi üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Yahya ve Emine Akar çiftinin canseız bedenleri, Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Yahyalı, Sabah, Güncel
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