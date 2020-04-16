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Kayseri'de şoförleri karantinaya alınan halk otobüsleri için 2 milyon liralık destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden, özel halk otobüslerini kullanan 850 şoförün karantinaya alınmasının ardından özel halk otobüsü sahipleri ve şoförleri için yaklaşık 2 milyon liralık destek sağlanacağı bildirildi.

16.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:38
Kayseri'de şoförleri karantinaya alınan halk otobüsleri için 2 milyon liralık destek
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden, özel halk otobüslerini kullanan 850 şoförün karantinaya alınmasının ardından özel halk otobüsü sahipleri ve şoförleri için yaklaşık 2 milyon liralık destek sağlanacağı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bazı özel halk otobüsü şoförlerinin koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 850 şoförün karantinaya alınması nedeniyle 385 özel halk otobüsünün kullanılamamasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla özel halk otobüsü sahipleri ve şoförleri için yaklaşık 2 milyon liralık destek sağlanması kararı alındı.
Karara göre, 15 günlük sürede 385 özel halk otobüsünün her biri için 5 bin lira olmak üzere yaklaşık 2 milyon lira destek sağlanacağı aktarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel
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