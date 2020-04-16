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Kayseri'de sokağa çıkma yasağı dolayısıyla toplu taşıma saatlerinde düzenleme yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağının uygulanacağı hafta sonu için toplu taşıma araçlarının çalışma saatlerinde düzenleme yaptı.

16.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:44
Kayseri'de sokağa çıkma yasağı dolayısıyla toplu taşıma saatlerinde düzenleme yapıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağının uygulanacağı hafta sonu için toplu taşıma araçlarının çalışma saatlerinde düzenleme yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma yasağının uygulanacağı hafta sonu çalışmak zorunda olanlar için sabah ve akşam saatlerinde toplu taşıma araçlarıyla seferler düzenlenecek.
Raylı sistem araçları saat 06.40 ve 07.00'de Organize Sanayi-Cemil Baba arasında, saat 07.40'da Organize Sanayi-İldem, saat 06.25 ve 06.45'te İldem-Organize Sanayi, saat 07.45'te Cemil Baba-Cumhuriyet Meydanı, saat 08.05'te ise Cemil Baba-Organize Sanayi hattında sefer yapacak.
Saat 15.40 ve 15.55'te Organize Sanayi-Cemil Baba arasında, saat 17.20'de Organize Sanayi-İldem, saat 15.25 ve 15.40'ta İldem-Organize Sanayi, saat 16.50'de Cemil Baba-Cumhuriyet Meydanı, saat 17.40'da ise Cemil Baba-Organize Sanayi hattında raylı sistem araçlarıyla hizmet verilecek.
18 Nisan Cumartesi ve 19 Nisan Pazar günü bu saatler dışında raylı sistem araçları çalışmayacak.
Cumartesi ve pazar günleri büyükşehir belediyesi otobüsleriyle de farklı mahallelerden şehir hastanesi istikametine seferler yapılacak.
Buna göre, TOKİ-Şehir Hastanesi istikametinde saat 06.45'te, Anayurt- Şehir Hastanesi istikametinde saat 06.45 ve 07.00'de, Eskişehir Bağları-Şehir Hastanesi istikametinde saat 07.00'de, Yakut Mahallesi-Şehir Hastanesi istikametinde saat 07.00'de, Erkilet-Şehir Hastanesi istikametinde saat 06.45 ve 07.00'de, Ziya Gökalp-Şehir Hastanesi istikametinde ise saat 07.00'de otobüs seferleri gerçekleştirilecek.
Bu otobüslerin geri dönüşleri ise 14.45'ten itibaren başlayacak ve 15.00'de sona erecek. Raylı sistemden Şehir Hastanesine, Anafartalar İstasyonundan aktarmalar ise seferlerin hemen ardından yapılacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Cemil Baba, Kayseri, Güncel
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