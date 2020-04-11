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Kayseri'de sokağa çıkma yasağı ihlaline para cezası

Kayseri'de sokağa çıkma yasağı ihlaline para cezasıKAYSERİ'de, sokağa çıkma yasağına rağmen dışarıya çıkan İbrahim Ö.'ye, para cezası uygulandı.

11.04.2020 16:01 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:07

Kayseri 'de sokağa çıkma yasağı ihlaline para cezası

KAYSERİ'de, sokağa çıkma yasağına rağmen dışarıya çıkan İbrahim Ö.'ye, para cezası uygulandı.

Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde oturan İbrahim Ö, koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağına uymayarak evinden çıktı. İbrahim Ö, evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda polis ekibi tarafından durduruldu. İbrahim Ö, ekmek almak için dışarıya çıktığını söyleyerek "Marketler kapalıydı, ekmek almaya geldim. Oradan da arkadaşıma uğrayacaktım" dedi. Polis ekipleri, mahallesinde ekmek fırını olduğunu söylediği İbrahim Ö'ye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince para cezası uyguladı. İbrahim Ö, daha sonra evine gitmesi konusunda uyarılarak gönderildi.

Kayseri’de sokağa çıkma yasağı ihlaline para cezası

Kaynak: DHA

Etiketler: Yavuzlar Mahallesi, Kayseri, Güncel
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