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Kayseri'de sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yoğunluğu

Kayseri'de sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yoğunluğuKAYSERİ'de 3 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi kent merkezinde alışveriş yoğunluğu yaşandı.

30.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:52
Kayseri'de sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yoğunluğu
KAYSERİ'de 3 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi kent merkezinde alışveriş yoğunluğu yaşandı.
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile 3 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 kentten biri olan Kayseri'de, yasak öncesi hareketlilik yaşandı. Çok sayıda vatandaş alışveriş için marketlere akın ederken, Kapalı Çarşı, Sivas Caddesi, Millet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanında yoğunluk oluştu. Banka işlemlerini de son güne bırakan vatandaşların, uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Polisler ve bekçiler, vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda sık sık anonslar yaparak uyarıda bulundu. Kayseri’de sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yoğunluğu

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Kayseri, Güncel, Haber

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