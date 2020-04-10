Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kayseri'de sokağa çıkma yasağını duyanlar market ve fırınlara koştu

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştıran sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar, Kayseri'de fırın ve marketlerde yoğunluk oluşturdu.

10.04.2020 23:27 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:28
Kayseri'de sokağa çıkma yasağını duyanlar market ve fırınlara koştu

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak 'ta uygulanması kararlaştıran sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar, Kayseri 'de fırın ve marketlerde yoğunluk oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı'nca bu gece 00.00 itibariyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Fırınlarda ekmek almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Fırınlar vatandaşların talebine yetişmekte zorluk çekti. Yasağın ilan edilmesinin ardından bazı marketlerde kapılarını müşterilerine açtı. Marketlerde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, ihtiyaçlarını giderdi. Araç trafiğinde de yoğunluklar yaşandı. Alışveriş yapan bazı vatandaşların ise sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Kayseri, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı Haberler
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hangi cezalar uygulanacak? Bakan Soylu yanıt verdi Haberler
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hangi cezalar uygulanacak? Bakan Soylu yanıt verdi
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Bakan Koca’nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti Haberler
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Haberler ›› Güncel ››Kayseri'de sokağa çıkma yasağını duyanlar market ve fırınlara koştu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:20: Yasak öncesi başkentteki market ve fırınlarda yoğunluk yaşandı - Haber 00:18: Adana'da yasağın ardından fırın ve marketlere akın ettiler - Haber 00:18: Sokağa çıkma yasağının ardından Adana'da yoğunluk yaşandı - Haber 00:18: Erzurum'da ekmek kuyruğu - Haber 00:14: Malatya'da 'sokağa çıkma' yasağını duyanlar fırın ve marketlere koştu - Haber 23:58: Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın - Haber 23:30: Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 1 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin liranın üzerinde para cezası uygulanacak - Haber 23:09: İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik - Haber