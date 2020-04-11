Kayseri'de sokağa çıkma yasağını duyanlar market ve fırınlara koştu (2)

SOKAKLAR BOŞALDI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak 'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyan Kayserililerin market ve fırınlara akın etmesinin ardından yasak saatinin başlamasıyla sokaklar boş kaldı. Kayseri'nin en işlek bölgesi Cumhuriyet Meydanı boş kalırken, araç trafiğinin de olmadığı gözlemlendi. Sokağa çıkma yasağıyla birlikte şehir, sessizliğe büründü.

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,